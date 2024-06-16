قبيل صلاة العيد.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين عند بوابات المسجد الأقصى

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلين بالضرب في باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وذلك قبيل صلاة عيد الأضحى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى مع استعداد الفلسطينيين لأداء صلاة عيد الأضحى.

وتوافد المصلون على المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد، لأداء صلاة الفجر في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومنع الاحتلال الشباب من الدخول إلى حرم المسجد، بينما ترك كبار السن والمسنين من الرجال والنساء.