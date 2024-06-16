فيديو| حزب الله ينشر مشاهد من عملياته ضد قواعد الاحتلال ومواقعه شمالي فلسطين المحتلة

وطن: نشرحزب الله مشاهد من عملية استهداف موقع بيّاض بليدا التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بمسيّرة انقضاضيّة.

كما نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف قاعدة ميرون التابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة.

وأيضاً، نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة خربة ماعر شمال فلسطين المحتلة بأسراب من المسيّرات الإنقضاضيّة.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت شنّها هجوماً بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية على قاعدة "خربة ماعر" الإسرائيلية، وهي مقرّ كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي في جيش الاحتلال.

وأكدت المقاومة استهداف مقرّ قيادة القاعدة، وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها، وتحقيق إصابة دقيقة، ما أدى إلى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها، ووقوع من فيها بين قتيل ‏ومصاب. ‏

كما استهدفت المقاومة، بالصواريخ الموجّهة، مقرّ وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة "ميرون" الإسرائيلية، حيث أصابت جزءاً من تجهيزات المقرّ وراداراته وتدميرتها.

وفي عملية أخرى، استهدف حزب الله تموضعاً لجنود الاحتلال في موقع "‏حدب يارون"، بصاروخ موجّه، محققاً إصابةً مباشرة، وموقعاً من فيه بين قتيل ومصاب.‏

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

المصدر:" الميادين"