مسيرة حاشدة للجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية

وطن: نظم الألاف من أبناء الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها والجاليات العربية والإسلامية والمتضامنين الألمان مسيرة مسائية حاشدة في مدينة بريمن الألمانية اليوم السبت دعما للشعب الفلسطينيين،مطالبين بوقف الحرب الهمجية في قطاع غزة،

وسار في التظاهرة التي تقدمها رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر بلال أصلان، الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية والمتضامنين الألمان الذين جابوا الشارع الرئيسي في مدينة بريمن الألمانية رافعين الأعلام الفلسطينية والشعارات الداعمة للفلسطينيين والمطالبة بإنهاء الاحتلال ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلت حناجر المتظاهرين بالهتافات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني والمنددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة.

وفي كلمة له طالب رئيس الجالية سامر أصلان بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان والمعاناة الإنسانية التي يتكبدها الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر ونيف، كما وندد بالصمت الدولي إزاء استمرار المجازر الإسرائيلية رغم إرتفاع عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، متهما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بدعم تل أبيب بالسلاح لمواصلة حربها على غزة.



وأضاف أصلان أن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.



ودعا أصلان الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وفعالة ضد إسرائيل، ووقف تجارة الأسلحة مع تل أبيب، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية المشاركة في المجزرة.