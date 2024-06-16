قوات الاحتلال تعتقل شابا وسيدة في قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، شابا وسيدة خلال مداهمات في عدد من قرى بمحافظة قلقيلية.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات حبلة وعزون وجيوس وعزبة سلمان بمحافظة قلقيلية، وداهمت عدد من المنازل، وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب وتحطيم لمحتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة هديل شقير مرداوي والشاب أسعد الجدع بعد مداهمة منزليهما في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

كما داهمت عدة منازل لعائلة قزمار في عزبة سلمان (جنوبا).

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال الحارة الغربية ببلدة جيوس شمال قلقيلية، وداهمت أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.