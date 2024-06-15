الناطق باسم جيش الاحتلال: لا نستطيع إعادة كل أسرانا عبر عمليات عسكرية

وطن: أكّد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم السبت، أنّه لن يكون في مقدور "الجيش" استعادة كل الأسرى في قطاع غزّة، من خلال العمليات العسكرية، وفق ما نقلت القناة الـ"ـ12" الإسرائيلية.

وقال محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئل، في وقتٍ سابق، إنّ "إسرائيل ليست قريبة من النصر المطلق"، مضيفاً أنّ إعادة عدد كبير من الأسرى، الموجودين في قطاع غزة، "ستتم فقط ضمن صفقة تتطلب تنازلات كبيرة".

بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، واللواء في الاحتياط الإسرائيلي يسرائيل زيف، تأكيده أنّ "الصفقة وحدها هي التي يمكنها إعادة الأسرى الإسرائيليين".

وقال زيف إنّ الصفقة يجب أن تكون جزءاً من صفقة شاملة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أنّ الصفقة "تصبّ في مصلحتنا أكثر لأننا نواجه تهديداً وجودياً في الشمال".

وتأتي كل تلك التصريحات في وقتٍ تشهد الأراضي المحتلة تظاهراتٍ ضخمة من المستوطنين، مطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى من قبضة المقاومة.

المصدر: "الميادين" + الاعلام العبري