"طوفان الأقصى" في يومها 254.. المقاومة في غزّة تصدّ توغّل الاحتلال وتنصب له كمائن

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ254، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، حيث تواصل المقاومة في قطاع غزة اشتباكها مع جنود الاحتلال واستهداف آلياته، وتنشر مقاطع مصوّرة توثيقاً لعملياتها.

و أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 عسكريين جراء تفجير مدرعة في رفح جنوبي القطاع، وذلك بعدما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها نفذت عملية مركبة في الحي السعودي غرب المدينة. ووصفت حصيلة العملية إسرائيليا بأكبر خسارة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ حادثة اليوم في رفح هي الأصعب منذ حادثة خان يونس في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، والتي قُتل فيها 21 جندياً.

وفي حين أفادت تقديرات أمنية إسرائيلية بأن العملية العسكرية في رفح قد تنتهي بعد أسبوعين، كثفت قوات الاحتلال قصفها على المدينة كما شنت غارات على منازل في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ254: