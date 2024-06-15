جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد الطفل سلطان خطاطبة في نابلس

وطن: شيعت جماهير غفيرة في محافظة نابلس، مساء اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل سلطان عبد الرحمن سلطان خطاطبة (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة بيت فوريك.

وانطلقت جنازة الشهيد من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، صوب بلدة بيت فوريك، مسقط رأس الشهيد، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وكان خطاطبة قد أصيب بالرصاص الحي في صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال في وقت سابق من مساء اليوم بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، نُقل إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده.