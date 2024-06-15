الاحتلال يقصف عدة مناطق جنوب غرب مدينة غزة

وطن: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة مناطق جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية قصفت، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال، مناطق تل الهوا، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة.

وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بشكل كثيف وعلى علو منخفض، في أجواء مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,296 مواطنا، وإصابة 85,197 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.