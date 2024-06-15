الجيش الأمريكي يؤكد استهداف القوات المسلحة اليمنية سفينة بالبحر الأحمر وتعرضها للغرق البطيء

وطن: قالت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم"، فجر اليوم السبت، إن "سفينة يونانية" متضررة استُهدفت في البحر الأحمر تخلى عنها طاقهما والمياه تتسرب إليها ببطء.

وأضاف البيان أن "بحارا لا يزال مفقودا منذ هجوم الحوثيين على سفينة يونانية بالبحر الأحمر، ودمرنا خلال الساعات الـ24 الماضية قاربين مسيرين أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر، ودمرنا طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب البحر الأحمر"، وفق البيان.

وادعت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي إنها دمرت 7 رادارات في منطقة داخل اليمن تستخدمها القوات المسلحة اليمنية في مهاجمة السفن، وأسلحة أخرى مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن بالمنطقة، وفق البيان.