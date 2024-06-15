أبو عبيدة: ندعو الحجاج لتذكر إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم

وطن: دعا أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة.

وقال أبو عبيدة في بيان "بينما يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة".

وأضاف أن هجوم "طوفان الأقصى" انطلق من أجل الدفاع عن المسجد القصى المبارك ثالث الحرمين الشريفين.

وأردف قائلا "إن مناسك الحج هي فرصة لنذكر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم".