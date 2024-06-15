وطن تسأل نقيب المحامين عن تداعيات بيان النقابة أمس وقرار مقاطعة أحد قضاة محكمة صلح نابلس لمدة أسبوع

وطن: قال نقيب المحامين فادي عباس تعقيبا على بيان نقابة المحامين الأمس، إن قرار قاضي محكمة صلح نابلس أول أمس "الخميس 13.6.2024" خطير ولا يمكن لنقابة المحامين أن تمر عنه مرور الكرام او تتغاضى عنه لما يمثله من انتهاك جسيم لحق المحامي في اختيار طريقة دفاعه في مرافعاته التي يقدمها أمام المحكمة، اذ لا يجوز مطلقا تعقبه في كل مسألة تندرج في إطار أداءه لواجباته المهنية.

جاء ذلك تعليقا، على قرار قاضي محكمة صلح نابلس القاضي حذيفة موسى بإعمال أحكام المادة ١٩٣ من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بإحالة أحد المحامين إلى النيابة العامة على ضوء مرافعته الشفوية في جلسة المحكمة.

وأضاف نقيب المحامين لوطن، أن من واجب الجهات كافة اعمالا وتطبيقا لصحيح القانون تسهيل مهمة المحامي في عمله المهني ومعاملته بما يليق بشرف ومكانة مهنة المحاماة التي تعتبر عريقة كالقضاء ومجيدة كالفضيلة وضرورية من أجل العدالة.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه عندما منح المشرع الدستوري هذه الحقوق والامتيازات للمحامي في سياق أداءه المهني لم يمنحها عبثا وإنما ادراكا منه بضرورة المحاماة لحماية وتحقيق العدالة لا سيما أن المحامي في معرض دفاعه معرض لتمثيل من لا ترتضي السلطات العامة موقفه او لا يرتضي الرأي العام سلوكه.

وأضاف: نحن في نقابة المحامين نحرص على استقلال القضاء والسادة القضاة كحرصنا على النقابة والزملاء المحامين، ولطالما وقفت النقابة وعلى مر السنوات سدا منيعا من أجل ضمان استقلال القضاء وطالبنا ولا زلنا بأهمية تحسين ظروف وبيئة عمل ومعيشة القضاة.

وأشار إلى "أنه وعلى ضوء بيان النقابة الأمس تم التواصل معنا مباشرة وبشكل ايجابي من قبل المرجعيات القضائية المعنية وموقف النقابة واضح بشأن هذا التجاوز الخطير الذي لا يمكن قبوله او قبول تكراره".

وقد أصدرت نقابة المحامين بيانا، أمس الجمعة، وصل وطن، نسخة عنه، قالت فيه:

تابع مجلس نقابة المحامين ببالغ الاستهجان والاستغراب قرار قاضي محكمة صلح نابلس القاضي حذيفة موسى بإعمال أحكام المادة ١٩٣ من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بإحالة أحد الزملاء المحامين إلى النيابة العامة على ضوء مرافعته الشفوية في ملف التمديد رقم ٤٥٨/٢٠٢٥ رغم عبارات التوقير والاحترام التي حملتها المرافعة للمحكمة وفي الوقت الذي كان من المنتظر من المحكمة ضمان حماية الحقوق والحريات العامة في سياق رقابتها على الدعوى الماثلة أمامها.

ويرى مجلس النقابة أن قرار القاضي المذكور يشكل خرقا فاضحا لأحكام المادة ٢٠ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن تنظيم مهنة المحاماة النافذ والتي كفلت للمحامي حقه المطلق في اختيار شكل دفاعه كتابة او شفاهة مما يستلزمه هذا الحق ودون جواز التوقيف او التعقب لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية، وينم عن تغييب بعلم أو دونه بدور المحامي كشريك في إقامة العدل وبإعتبار أن كرامة المحامي وحفظ دوره الأصيل في الدفاع تمثل مظاهر رئيسية من مظاهر العدالة. وازاء هذا القرار المشوب بالتعدي الجسيم على أحكام القانون وعلى دور المحامي فقد قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: مقاطعة القاضي المذكور مدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٤ وحتى يوم الخميس ٢٧/٦/٢٠٢٤ وعدم ظهور اي محامي للترافع أمامه خلال هذه المدة تحت طائلة المساءلة.

ثانيا: تدوين هذا التجاوز الخطير من قبل القاضي المذكور في ملفه الخاص لدى نقابة المحامين.

ثالثا: مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بضرورة اتخاذ المقتضى القانوني بحق القاضي المذكور وفي مواجهة القرار التعسفي الصادر عنه.

رابعا: يبقى المجلس في حالة متابعة للحدث والتقرير في ما يراه مناسبا على ضوء المستجدات.

تحريرا في 14/06/2024

مجلس نقابة المحامين