القسّام تدك موقع "كيسوفيم" بالصواريخ.. والحرائق تندلع فيه

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصفها موقع "كيسوفيم" العسكري التابع للاحتلال برشقة صاروخية.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حريقاً اندلع في الموقع بعد استهدافه.

وكان مجاهدو القسّام، قد نجحوا بتفجير فتحة نفق فُخِّخت مسبّقاً في قوة صهيونية راجلة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، شرقي حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي وقتٍ لاحق، أقرّت وسائل إعلام عبرية بعملية تفجير النفق، مؤكدةً إخلاء الإصابات في صفوف الجنود إلى المستشفيات.

ورصد مجاهدو القسام هبوط طائرة مروحية "بلاك هوك" من أجل إجلاء القتلى والجرحى الإسرائيليين، شرقي حي الزيتون في مدينة غزة.

كذلك، دكّت كتائب القسام تجمعاً للقوات الصهيونية المتوغلة شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون، من عيار 120 ملم.

واستهدف مجاهدوها دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي في تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وفي رفح أيضاً، دكت القسّام قوات الاحتلال المتمركزة في الجنوب والجنوب الغربي لحي تل السلطان بقذائف الهاون