تزامنًا مع مواجهات "عنيفة".. الاحتلال يقتحم "ريف جنين" الغربي

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين والتحقيق معهم ميدانيًا، تزامنًا مع اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

واندلعت مواجهات "عنيفة" مع قوات الاحتلال في بلدة كفر دان، غربي مدينة جنين. واقتحمت عدة منازل وفتشتها، عرف من أصحابها: أحمد صلاح، وجندل صلاح، وأحمد رشاد أبو الهيجا، وعهد كممجي.

وصرحت "سرايا القدس- كتيبة جنين"، بأن مجاهديها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وتصدوا لها "بصليات كثيفة" من الرصاص والعبوات الناسفة.

وأطلق مقاومون النار اتجاه آليات وجنود الاحتلال على شارع حيفا، بمدينة جنين.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقين، غربي جنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

والليلة الماضية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية رمانة، غربي جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لاختناق عدد من المواطنين.

واعتدت قوات الاحتلال على مسجد عثمان بن عفان، في قرية رمانة، وأطلق جنودها الرصاص تجاه المسجد ما أدى لإلحاق أضرار مادية في نوافذ المسجد.

وشهدت قرى وبلدات: الفندقومية، يعبد، طورة، عرابة، سيلة الظهر، زبوبا، جلبون، وفحمة، بمحافظة جنين، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.