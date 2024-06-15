شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,266 مواطنا، وإصابة 85,102 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.