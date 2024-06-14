"طوفان الأقصى" في يومها 253.. الاحتلال يواصل حرب الابادة على القطاع وارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من 37 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ253، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37266 شهيدًا و85102 إصابة.

فيما واصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازره في القطاع حيث ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ253: