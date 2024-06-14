شهيد في قصف على رفح ومدفعية الاحتلال تقصف مناطق وسط وجنوب القطاع

وطن: استشهد مواطن مساء اليوم الجمعة، في قصف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن شهيدا ارتقى إثر قصف لطيران الاحتلال على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة، في وقت استهدفت فيه مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسط مدينة رفح.