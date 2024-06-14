حزب الله ينفذ 16 عملية وجيش الاحتلال يتحدث عن دمار وحرائق واسعة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنا -حزب الله-، اليوم الجمعة، تنفيذها 16عملية ضد مستوطنات ومواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال قرب الحدود مع لبنان، فيما تحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن اندلاع حريق واسع قرب مستوطنة كيبوتس يارؤون في الجليل المحتل بسبب صواريخ حزب الله ويهدد مستوطنات أخرى، استمرارا لأيام من التصعيد اللافت بين الطرفين بعد استشهاد قائد بارز في الحزب إثر غارة للاحتلال، مساء الثلاثاء.

وقال الحزب في بيانات متلاحقة إنه أوقع إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال، بينما كثفت قوات الاحتلال من قصفها بالفوسفور على مستوطنات عدة في جنوب لبنان، ما تسبب في اندلاع حرائق في مناطق عدة ومناطق غابات.

وقال الحزب إنه قصف بالمدفعية طاقم إطلاق المسيرات في موقع المطلة التابع للاحتلال وحقق إصابات مؤكدة، كما قصف كريات ‏‏شمونة وكفرسولد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا والفلق‏، وهاجم مباني داخل المستوطنة وفي مسغاف عام.

كما قال الحزب إنه قصف المنظومات التجسسية في موقعي جل ‏الدير ومسغاف عام، وتجمعات للجنود في ‏حرش برعام وموقع الرمثا ومنطقة خلة ‏‏وردة، واستهدف موقعي الرمثا والسماقة، وقصف تجمعا لجنود الاحتلال في حرش الكرنتينا، بالمدفعية.

وأوضح أن تلك العمليات جاءت ردا على اعتداءات ‌‏الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا، والذي أدى إلى ‌‏استشهاد وإصابة مدنيين.

ومساء الخميس، استشهدت امرأة وأصيب 10 أشخاص، مساء الخميس، إثر غارة شنتها طائرة حربية تابعة للاحتلال على منزل في قضاء صور جنوبي لبنان.

وفي وقت لاحق، ذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في ‏محيط حرش برعام وفي ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

صافرات وحرائق

وفي السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم رصد 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان منذ صباح اليوم، وإن منزلا في شتولا شمالي (الأراضي الفلسطينية المحتلة) تعرض لأضرار عقب إصابته بصاروخ أطلق من لبنان بشكل مباشر، كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة بالجليل.

وكانت الإذاعة العبرية قد أفادت في وقت سابق بوقوع أضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية جراء سقوط سبعة صواريخ في مستوطنة كريات شمونة.

كما أفادت القناة 12 العبرية باندلاع عدد من الحرائق في إصبع الجليل المحتل جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وتحدثت إذاعة الجيش العبري عن اندلاع حريق واسع قرب كيبوتس يارؤون في الجليل بسبب صواريخ حزب الله، ويهدد مستوطنات أخرى.

وتُواصل فرق الإطفاء التابعة للاحتلال محاولة إخماد الحرائق المشتعلة منذ صباح أمس في مناطق متفرقة بالجولان المحتل والجليلين الأعلى والغربي المحتلين.

من جهتها نقلت القناة 12 العبرية عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة شمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة) دافيد أزولاي أن حكومة بنيامين نتنياهو أضاعت منطقة الشمال ويبدو أنها لا تهتم بها.

وقال أزولاي إن صواريخ حزب الله أدت إلى دمار كبير في البنية التحتية والشوارع وشبكة الكهرباء ومساحات زراعية، مشيرا إلى أن أكثر من 190 منزلا تضررت بسبب الصواريخ وهي تشكل نحو 35% من منازل البلدة.

غارات على جنوب لبنان

بالمقابل، شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدتي حولا وكفركلا وعيترون جنوب لبنان، وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات الخيام وعيتا الشعب وكفرشوبا وحولا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بإطلاق جيش الاحتلال قذائف فوسفورية باتجاه فرق الدفاع المدني، التي كانت تعمل على إخماد الحرائق في بلدة حولا، التي وصلت نيرانها إلى المنازل.

ونوهت أيضا إلى تعرض بلدتي طلوسة والعديسة وكفركلا بجنوب لبنان، لقصف فوسفوري للاحتلال، حيث نقلت الإسعاف أصيبتا بالاختناق إلى مستشفى مرجعيون الحكومي من بلدة طلوسة.

كما أشارت إلى تعرض بلدة مركبا (جنوبي لبنان) لـقصف مدفعي للاحتلال عنيف بعد ظهر الجمعة، فيما قصفت أيضا بلدتي الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي.

ومن ناحية أخرى، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين في حكومة الاحتلال قولهم إن عاموس هوكستين المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن سيصل إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) الاثنين في محاولة لمنع تحول التصعيد بين جيش الاحتلال وحزب الله إلى حرب شاملة.



أيام من التصعيد

وصباح الجمعة، أعلنت قوات الاحتلال رصد، إطلاق 35 صاروخا من لبنان على مستوطناتها الشمالية، ما تسبب في اندلاع حريق في إحداها، فضلا عن 16 طائرة مسيرة من لبنان على شمالي إسرائيل خلال 72 ساعة.

جاء ذلك غداة إعلان جيش الاحتلال الخميس، إطلاق 150 صاروخا من لبنان على شمالي (الأراضي الفلسطينية المحتلة) والجولان المحتل، بعد أكبر هجوم صاروخي لـحزب الله ضد أهداف للاحتلال بنحو 215 صاروخا، الأربعاء.

وكأحد تداعيات الهجمات الصاروخية لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية، منذ الأربعاء، تحدث موقع واينت العبري، الخميس، عن احتراق 3500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من غابات بيريا وميرون بشمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وتوعدت قوات الاحتلال، الخميس، بالرد على هجمات حزب الله مدعية أنه ولبنان يتحملان المسؤولية عن التصعيد على الحدود، الذي جاء بعد اغتيال جيش الاحتلال لقيادي بارز في الحزب قبل يومين.

ومنذ يومين تصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال عقب استشهاد القيادي البارز بالحزب طالب سامي عبد الله، بغارة للاحتلال جنوبي لبنان، الثلاثاء.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع قطاع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب جيش الاحتلال خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

المصدر: الجزيرة + وكالات