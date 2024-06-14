زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. سبتٌ أسود وأحدٌ مُؤلم، مجزرة النصيرات لن تُنسى

يوم أمس، السبت 8 يونيو، يجب أن يُسجّل يومًا أسود في التاريخ الدموي لهذا العدوّ الصهيوني الفاشي، ليُضاف لذكرى أيّام حزيران الأولى المشؤومة. يومٌ شهد المجزرة البشعة في مُخيّم النصيرات، استمر الناس بعده يلملمون جراحهم حتى اليوم التالي، لكنّهم لم يستطيعوا غسل الدماء التي سالت على بسطات الباعة الفقراء، أو على أزقّة المخيم، وما زالت الجثث تحت الأنقاض لم يتمكّنوا من انتشالها بعد، حيث المئات من الشهيدات والشهداء سقطوا في غفلةٍ من الزمن، بعضهم كانوا يتجوّلون ويتجوّلن في السوق باطمئنان ظنًّا بأنّهم في منطقةٍ آمنة، وأُخرياتٌ كنّ يطهين طعام الغداء في البيوت على موقد الحطب عندما هبّت النار لتتفاعل مع غارات الطيران فتحرقهنّ مع أطفالهن الرضع، وآخرون كانوا في طريقهم للسوق لشراء ما تحتاجه عائلاتهم، أو للوقوف في طابور جلب مياه الشرب..أو..أو.. الكثير من الاحتمالات التي جعلتهم وجعلتهنّ لقمةً سائغةً في فم الموت.

حاولتُ الاتصال مع أكثر من صديقةٍ وزميلةٍ وبعض الأقارب للاطمئنان عليهن. قالت إحدى الزميلات وهي تبكي: "شفتي يا أستاذة، الله ما بدّه يحرمنا من العيش حول المقابر، نزحنا من غزة بعد ما تدمّر بيتنا اللي جنب المقبرة وهيّنا في النصيرات قدّام مقبرة والجثث أشلاء أشلاء عم بجيبوهن للدفن". أما الزميلة القديمة فقد ردّت على هاتفها ولم تُميّز صوتي، كانت تبكي ولا تدري ماذا تقول من هول الصدمة، وقالت بصوتٍ مُتقطّع: "مين بيحكي؟ بطّل إلي أهل. كُلهم استشهدوا، أولاد أخوتي وجوز بنتي وأخد أولاده معه، وبنتي التانية وجوزها، وفي إلي بنت قالوا تصاوبت ونقلوها على المستشفى"، ثم ذكرت أسماءً كثيرة وهي تنهج قبل انقطاع الاتصال.

جريمةٌ وحشيةٌ ارتكبها الجيش الصهيوني في وضح النهار وساعة الذروة لا يمكن ألّا تُسمى بجريمة إبادةٍ جماعية، حيث استغل الصهاينة اعتقاد الناس أنّهم بأمان حيث يتواجدون في "منطقة آمنة" بحسب الخارطة العسكرية المُعلنة من حكومة الحرب، وفي توقيتٍ تجمّع الناس فيه في سوق المُخيّم، بينما يتواصل القصف على مناطق عديدة في المحافظة الوسطى للتغطية على عملية الجيش العسكرية لتخليص بعض الأسرى المحجتزين، والمُخطط لها منذ فترةٍ ليست بقصيرة، ولكنّ كُلّ ما حدث كان مفاجئًا للناس لأنّ مُعظمهم كانوا يحلمون بالوصول لاتفاق هدنة كما تتناقل محطّات الأخبار، لم يخطر ببالهم أن يروا بدل الهدنة مجزرة.

إلّا أنّ الغدر سمةُ العدوّ الصهيوني، فقد كان دائمًا يُباغت الناس ويعود فجأةً للمناطق التي انسحب منها سابقًا، مثل ما فعل في مشفى الشفاء، وأحياء غرب وجنوب مدينة غزة، ومخيم جباليا، ومناطق عدّة شرق وغرب خانيونس، ويُداهم البيوت في اجتياحٍ بريٍّ مُجددًا ممّا يُوقع المزيد من الشهداء والشهيدات والجرحى والجريحات والمزيد من دمار مربعاتٍ سكنيةٍ بالكامل.

قالت صديقتي عبر الهاتف بعد جهدٍ جهيدٍ لالتقاط الخط: "أعتقد أنّ ما حدث هو من أهوال يوم القيامة"، وكرّرت ذلك عدّة مراتٍ لتُعاود شرح المشاهد المفزعة التي شاهدتها في اليوم التالي وهي في طريقها للمستشفى.

الشعور بالقهر والغضب يستولي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتسلّل الإحباطُ إلى نفوس الكثيرين بتقييم ما حدث حول هذه الجريمة وأبعادها العسكرية، وكيف استطاعت قوّات الجيش الصهيوني التسلّل لمخيم النصيرات في شاحنة مساعداتٍ لتضليل الناس. هذه التفاصيل وتلك كانت محور حديث الناس بعد أن بدأوا يستفيقون من الصدمة، ولكن في نفس الوقت ما زال لدى الكثيرين الأمل بأن ينتهي هذا العدوان رغم كل هذه الآلام والخسائر.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار