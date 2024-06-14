مستوطنون يهاجمون مسكنا في الأغوار الشمالية ويحطمون زجاج مركبة

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، مسكن أحد المواطنين في الأغوار الشمالية، وحطموا مركبته.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مسكن المواطن أحمد حسين أبو محسن، في منطقة الجوبية بالأغوار الشمالية، وكسرت زجاج مركبته الخاصة وأعطبت عجلاتها.

وأضاف أنهم اعتدوا أيضا على عدد من المتضامنين الأجانب الذين كانوا يتواجدون في المنطقة.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات متصاعدة من المستوطنين على المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم.