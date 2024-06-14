كتائب القسام تفجر عين نفق مفخخة بقوة راجلة للاحتلال شرق حي الزيتون في غزة

وطن:أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تمكن مقاتليها من تفجير منزل وعين نفق مفخخين في قوتين تابعات لجيش الاحتلال، بحي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، وإيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح.

وقالت القسام في بيان إنها فجرت منزلا سبق تفخيخه، بعد تحصن قوة بداخله شرق حي الزيتون، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية "بلاك هوك" في محيط المنزل لإخلاء الجرحى والقتلى.

كما أعلنت القسام عن تمكن مقاتليها من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة تابعة لجيش الاحتلال راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، قالت كتائب القسام إنها دكت تجمعًا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم.

وأمس الخميس، بثت القسام مشاهد قالت إنها تظهر قصفها قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون بقذائف الهاون.

كما قالت القسام إنها دكت كذلك قوات الاحتلال المتمركزة جنوب وجنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح، جنوبي القطاع، بقذائف الهاون.

كما أعلنت استهداف دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام في مقطع فيديو قصير مقتل أسيرين محتجزين بقصف للاحتللا على مدينة رفح قبل أيام.

ومنذ أكثر من 8 أشهر، تواصل قوات الاحتلال حربها على غزة، التي يصفها خبراء دوليون بحرب إبادة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، فضلا عن تدمير نحو 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات، وذلك رغم قرارات دولية عدة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تطالبها بوقف العمليات العسكرية.

المصدر: الجزيرة



