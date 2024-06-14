"أكسيوس": الديمقراطيون يخططون للذهاب إلى "ما هو أكبر" من مجرد مقاطعة خطاب نتنياهو

وطن: أكد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ النواب الديمقراطيين يناقشون مجموعة واسعة من الخيارات لمواجهة خطاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام "الكونغرس"، الشهر المقبل.

وأوضح الموقع أن الديمقراطيين يستعدون لإرسال إشارة قوية تعبّر عن عدم الرضا عن المجهود الحربي "الإسرائيلي"، وعن قيادة نتنياهو على وجه الخصوص.

وتشمل المقترحات عقد مؤتمر صحافي، أو وقفة احتجاجية، أو تنظيم حدث مع عائلات الأسرى، الذين يشعر الكثير منهم أن نتنياهو لم يفعل ما يكفي لتحرير أبنائهم.

وبحسب أحد مصادر "أكسيوس" فإنّ بعض النواب الديمقراطيين "يشعرون بالإحباط الشديد لأن زيارة نتنياهو تقوّض عمل إدارة بايدن ولا تحترم الإسرائيليين الذين يريدون رحيل نتنياهو".

الديمقراطيون بين المقاطعة والتعطيل

وصرّح أحد المشرّعين أن العديد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب يخطّطون لحضور الخطاب، ولكنهم ينوون تعطيله.

وتوقف الموقع عند الانتقادات شديدة القسوة التي وجّهها ديمقراطيون مؤيدون في الأصل لـ"إسرائيل"، لـ"العمليات الإسرائيلية في غزة" في الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، كان موقع "أكسيوس" قد كشف يوم الثلاثاء، عن انقسام في صفوف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بين من يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، رداً قرار المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال ضد نتنياهو، ومن يشعر بالقلق إزاء الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع المحكمة بشكل مستدام.

وأكد الموقع أن المحادثات بهذا الشأن بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ، وصلت إلى طريق مسدود، وأنّ تحديد مدى قوة الرد على المحكمة أصبح قضية شائكة سياسياً قبل انتخابات عام 2024.



المصدر: الميادين