الاحتلال يقتحم بلدة اذنا ويعتدي على مهنئي أسير محرر

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة اذنا غرب الخليل، وداهمت منزل أسير محرر.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت منزل الاسير المحرر محمد حاتم بشير، وقامت بتكسير محتويات المكان الذي أقامته العائلة في محيط المنزل لاستقبال المهنئين بالإفراج عنه، وأجبرت الموجودين على المغادرة.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت يوم أمس سراح الأسير بشير بعد قضاء 19 شهرا في سجونها.