الاحتلال يعتقل شابين من سنجل ويغلق مداخل البلدة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شابين من بلدة سنجل شمال رام الله، بالتزامن مع إغلاق مداخل البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ساري ناصر داخر خليل (20 عاماً) بعد اقتحام منزل على مقربة من طريق رام الله – نابلس المحاذي للبلدة، والشاب محمد ثائر غفري (20 عاما) خلال رعيه للمواشي في المنطقة ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال أغلق مداخل سنجل بالمركبات العسكرية ومنع خروج المواطنين من البلدة أو الدخول إليها.