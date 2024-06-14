طوفان بشري بالعاصمة صنعاء في مليونية "ثابتون مع غزة ومتصدون لكل المؤامرات"

وطن: شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، طوفان بشري في مسيرة "ثابتون مع غزة.. ومتصدون لكل المؤامرات" تأكيداً على ثبات موقف الشعب اليمني في نصرة غزة ومواجهة العدوان.

وتدفقت الحشود إلى ميدان السبعين، للتضامن ونصرة للشعب الفلسطيني، والجهوزية التامة لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني والتصدي لكل مؤامرتهم ومخططاتهم.





وباركت الحشود المليونية، الإنجاز الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية بالكشف والقبض عن شبكة التجسس الأمريكية و"الإسرائيلية" التي قامت بأعمال تخريبية في كل مؤسسات الدولة بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية على مدى عقود.

وجسدت الجماهير المحتشدة، صلابة وثبات الموقف المشرف لليمن قيادة وجيشاً وشعباً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، والاستمرار في دعمة ونصرته بكل الوسائل والطرق والخيارات الاستراتيجية في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

ورددت الحشود في المسيرة، عبارات التأييد والتفويض لقائد الثورة، ومباركتها للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة ضد العدوان الأمريكي والصهيوني والبريطاني، والمطالبة بالمزيد من التصعيد والضربات البالستية والجوية المؤلمة للعدو.





وجددّت التأكيد على الاستنفار والتعبئة العامة والدعم الكامل للصناعات العسكرية وتطوير قدرات القوات المسلحة اليمنية لتنفيذ خيارات وعمليات التصعيد لردع قوى العدوان، نصرة لغزة والشعب الفلسطيني.

وخلال المسيرة استقبلت الحشود الجماهيرية مسيراً عسكرياً للكليات الحربية والبحرية والدفاع الجوي قادم من محافظة الجوف مرورا بمديرية أرحب وبني الحارث والتحرير وصولا إلى ميدان السبعين.





وتوجّهت الجماهير بالمباركة للحوثي والشعب اليمني، بالانتصار الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية، في تفكيك شبكة تجسس هي الأخطر في تاريخ البلد، والتي تعمل خدمة لأمريكا و"إسرائيل"، وتنفِّذ مهمات عدائية ضد اليمن وضد مصالح الشعب اليمني، في جميع المجالات على مدى سنوات طويلة بشكل يكشف الوجه التخريبي التآمري القبيح لأمريكا بحق البلدان دون مبرر.

واعتبرت هذا الانتصار منجزا استراتيجيا لثورة ال 21 من سبتمبر وإسقاطاً للأيادي الخفية التي أفشلت الدولة وجعلتها على ماهي عليه.. مؤكدا أن الشعب سيكون إلى جانب الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد وقطع دابر المجرمين.