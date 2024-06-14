أكثر من 15 ألف شهيد من الأطفال.. و34 ألف إصابة

وطن: أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن عدد الأطفال الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة بلغ 15694 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 34 ألف طفل بجراح منذ بدء العدوان.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى فقدان 3600 طفل تحت الأنقاض من جراء العدوان، مؤكداً وجود ما لا يقل عن 200 طفل من غزة في الأسر لدى قوات الاحتلال.

وفي بقية إحصاءات العدوان على قطاع غزة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ نحو 1500 طفل فقدوا أطرافهم أو بعاهة مستديمة من جراء العدوان.

كما أفاد المكتب بأنّ 33 طفلاً فقدوا حياتهم بسبب المجاعة وسوء التغذية، محذراً من أنّ جميع الأطفال معرضون للإصابة بالأوبئة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ"يونيسف"، قد صرّحت يوم الأربعاء الماضي، بأنّ أكثر من 3 آلاف طفل في غزة يُعانون من سوء التغذية ومعرّضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقّي العلاج اللازم نتيجة هجوم الاحتلال على مدينة رفح جنوب القطاع.