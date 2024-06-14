ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,266 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,266، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85,102 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر أدت إلى استشهاد 34 مواطنا، وإصابة 71 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن عددا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.