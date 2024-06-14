الاحتلال يقتحم "الأقصى" خلال صلاة الجمعة ويعتقل فتى

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عدد من المصلين من دخوله لأداء الصلاة، واعتقلت فتى.

وأفاد مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى من باب الأسباط، ودققت في هويات الوافدين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، كما اقتحمت باحاته من أمام قبة الصخرة المشرفة أثناء خطبة وصلاة الجمعة.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة والأعياد، وتمنع المواطنين من أداء الصلوات.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد نضال الرجبي من باب الأسباط خلال توجهه لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.