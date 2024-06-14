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30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

14.06.2024 03:35 PM
30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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