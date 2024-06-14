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مع اقتراب عيد الأضحى .. وزارة الاقتصاد توضح عبر "وطن" خُطتها ...
"لستم وحدكم".. "وطن" تطلق موجة حب ووفاء للأسرى والجرحى والشه ...
من قلب فلسطين.. تكريم ورسائل شكر للدول التي تقف إلى جانب الش ...
مطالبات بتطبيق قرار 1325 الخاص بالنساء في الحروب وإشراكهن في ...
المختص بأبحاث الأمن القومي أحمد عيسى لـ"وطن": رد الاحتلال عل ...
"طوفان الأقصى" في يومها 252.. الاحتلال مستمر في حربه وحزب ال ...
النص الحرفي لرد المقاومة على مقترح وقف اطلاق النار وصفقة الت ...
مخاوف أمريكية من انهيار السلطة الفلسطينية بعد تجميد الاحتلال ...
أسامة حمدان: لا فكرة لدينا حول الأسرى الأحياء.. في هذه الحال ...
في استطلاع لمركز أوراد: 84 % من مستطلعي الضفة وغزة يؤيدون اج ...
بايدن يستبعد التوصل إلى اتفاق لوقف النار بغزة قريبا
حزب الله ينشر مشاهد استهدافه موقع الراهب ومصنع "بلاسان" للصن ...
بالمسيّرات الانقضاضية وراجمات "فلق".. حزب الله يشنّ هجوماً و ...
حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال.. وتجمعين لجنوده في خلة وردة ...
حزب العمال البريطاني يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
مد يد العون للأُسر المتعففة.. تكية طعام متنقلة في الخليل
عبر عكازين.. أسماء تتحدى الإصابة وترعى أطفالها
طبيب الأسنان سائد حسونة.. يتحدى ظروف الحرب ويقيم عيادته في خ ...
نساء نازحات لوطن: لا غذاء ولا ماء ولا نظافة ودراجات حرارة لا ...
البحث عن المياه في غزة.. طوابير يومية
"إسرائيل".. والحرب الاقتصادية على الضفة الغربية
معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
"ثلاثة في الليل" للمتوكل طه؛ ثورة الرؤية والمشهدية الساخرة
سامي مشعشع يكتب لوطن: العرض المالي المثير لدائرة شؤون اللاجئ ...
فتحي كليب يكتب.. إستيطان، تهجير وضم.. لذلك وجبت المقاومة في ...
تحقيق استقصائي لوطن : سلةُ المشتريات الفلسطينية .. أسعارٌ تت ...
شرائح الاتصالات الإسرائيلية .. حاضنة للابتزاز والجرائم الإلك ...
تحقيق استقصائي لوطن: "سلة المشتريات الفلسطينية .. أسعارٌ تتض ...
"الاتصالات الإسرائيلية".. ذراع اقتصادي لتعزيز الاستيطان في ا ...
شرائح الاتصالات الإسرائيلية.. خنجر في خاصرة الاقتصاد الفلسطي ...
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فلسطيني
30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
14.06.2024
03:35 PM
وطن
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