خمسة شهداء في قصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين، اليوم الجمعة، في قصف متواصل للاحتلال على جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة سواحل بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية لمدينة رفح، أطلقت النار على مواطنين في بلدة الشوكة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، بالتزامن مع إطلاق مروحيات الاحتلال الحربية النار من الأسلحة الرشاشة على المناطق الغربية للمدينة.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال محيط مجمع المدارس في شارع المنصورة وسط حي الشجاعية شرقا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، باستشهاد 20 مواطنا على الأقل في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.