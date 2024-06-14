معاريف: 74% من المستوطنين يؤكدون فشل الرواية (الإسرائيلية) بالعالم حول أحداث 7 أكتوبر

رام الله – وطن: قال 74% من المستوطنين إن الإعلام الإسرائيلي في العالم فشل بما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر والحرب على غزة. وأيد هذا الرأي 57% من ناخبي أحزاب الائتلاف، وفق استطلاع صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وتراجع التأييد لكتلة "المعسكر الوطني" بعدما أعلن رئيسها، بيني غانتس، عن انسحابه من حكومة الطوارئ، مطلع الأسبوع الحالي، وحصلت في الاستطلاع الحالي على 24 مقعدا في الكنيست لو جرت انتخابات عامة الآن.

ويبدو أن الناخبين تحولوا من غانتس إلى تأييد حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على 14 مقعدا، وكذلك إلى حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، الذي سجل حزبه ارتفاعا ضئيلا وحصل على 15 مقعدا.

وحصل حزب الليكود على 21 مقعدا، وحزب شاس 10 مقاعد، وحزب "عوتسما يهوديت" 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، والصهيونية الدينية 5 مقاعد، فيما حصل كل من حزب العمل وتحالف الجبهة – العربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد.

وفيما يتعلق بالمرشح الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، قال 41% إن غانتس الأنسب فيما اعتبر 35% أن نتنياهو الأنسب. وفي حال كان المرشحان للمنصب هما نتنياهو وليبرمان، يحصل الأول على تأييد 37% مقابل 35% للآخر. أما في حال كان المرشحان غانتس وليبرمان، فإن الأول يحصل على تأييد ضعف الآخر، 42% مقابل 21%.