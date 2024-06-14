النص الحرفي لرد المقاومة على مقترح وقف اطلاق النار وصفقة التبادل مع الاحتلال

رام الله - وطن: سلمت المقاومة الفلسطنيية بشكل مشترك، ممثلة بالأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس رد المقاومة على المقترح الأمريكي لوقف اطلاق النار وصفقة التبادل مع الاحتلال، حيث شمل الرد جملة من التعديلات والملاحظات؟

وفيما يلي النص الحرفي لرد المقاومة الذي سلمته للوسطاء المصريين والقطريين:



الرد الفلسطيني على الرد الإسرائيلي على المُقترح المؤرّخ في 6 مايو 2024

مبادئ أساسية لاتفاق بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في غزة على تبادل المُحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المُستدام 11/6/2024 م.

يهدف إطار العمل التالي إلى إطلاق سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، وبغضّ النظر عن تاريخ أو فترة احتجازهم، وذلك مُقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، والعودة إلى الهدوء المُستدام بما يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة إعمار غزة ورفع الحصار، بما في ذلك فتح جميع المعابر الحُدودية والسماح بحرية حركة السكان ونقل البضائع دون قيود.

الاتفاق الإطاري مكوّن من 3 مراحل مُتصلة ومُترابطة، على النحو التالي:

المرحلة الأولى (42 يوماً)

1 ـــ الوقف المُؤقت للعمليات العسكرية من قبل الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان لتتمركز بمحاذاة الحُدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك محور فلادلفيا ووادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت) على النحو الوارد أدناه

2 ـــ الوقف المُؤقت للطيران (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة يومياً لمُدة 10 ساعات، ولمُدة 12 ساعة في أيام تبادل المُحتجزين والأسرى.

3 ـــ عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من محور فلادلفيا ووادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت):

أ - في اليوم الثالث (بعد إطلاق سراح 3 من المُحتجزين) تنسحب القوات الإسرائيلية كلياً من معبر رفح وكامل محور فلادلفيا وعن شارع الرشيد بالكامل شرقاً حتى شارع صلاح الدين، كما يتم تفكيك كل المواقف والمُنشآت العسكرية في المنطقة، وبما لا يتجاوز اليوم السابع.

والبدء في عودة النازحين من اليوم الأول إلى مناطق سكناهم (دون حملهم للسلاح أثناء عودتهم)، وحرية حركة السكان دون معوقات في جميع مناطق القطاع، ويتم دخول المُساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم بدون قيود.

ب ــ في اليوم الـ 22 تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور «الشهداء» نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة بمحاذاة الحدود، كما يتم تفكيك كل المواقع والمُنشآت العسكرية في هذه المنطقة، واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكناهم (دون حملهم للسلاح أثناء عودتهم) في جميع مناطق القطاع، خاصة من الجنوب إلى شمال القطاع، وضمان حرية حركة السكان في جميع مناطق قطاع غزة.

ج ــ بدءاً من اليوم الأول يتم دخول كميات مُكثفة وكافية من المُساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 للشمال) بالإضافة إلى الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الرُّكام، وإعادة تأهيل وتشغيل المُستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في جميع قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

4 ــ تبادل المُحتجزين (ات) والأسرى بين الجانبين:

خلال هذه المرحلة الأولى، تُطلق حماس سراح 32 مُحتجزاً إسرائيلياً (الأحياء وأشلاء/رُفات الموتى) بما يشمل النساء (المدنيات والمُجندات) والأطفال (دون سن 19 من غير المُجندين) وكبار السن (فوق سن 50) والمرضى والجرحى المدنيين، مُقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال، على النحو التالي:

أ- تُطلق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون سن 19 من غير المُجندين)، مُقابل أن تُطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.

ب - تُطلق حماس جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن (فوق سن 50 والمرضى والجرحى المدنيين، مُقابل أن تُطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً من كبار السن (فوق 50 عاماً) والمرضى والجرحى مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة). بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.

ج - تُطلق حماس سراح جميع المُحتجزات المُجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، مُقابل أن تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيراً من سجونها مُقابل كل مُحتجزة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (30 مُؤبداً، 20 أحكاماً) بناءً على قوائم تقدّمها حماس.

5 - آلية تبادل المُحتجزين (ات) والأسرى بين الطرفين خلال المرحلة الأولى:

أ. حتى اليوم الثالث تُطلق حماس سراح 3 من المُحتجزين الإسرائيليين وتحرص على أن يكونوا من المُحتجزات الإسرائيليات المدنيات ما أمكن.

- وفي اليوم السابع تُطلق حماس سراح 3 من المُحتجزين الإسرائليين وتحرص على أن يكونوا من المُحتجزات الإسرائيليات المدنيات ما أمكن.

- بعد ذلك تُطلق حماس سراح 3 مُحتجزين إسرائيليين كل 7 أيام بدءاً بالنساء (المدنيات والمُجندات ما أمكن) وجميع المُحتجزين (ات) الأحياء الواجب إطلاق سراحهم وذلك قبل تسليم الأشلاء/ رفات الموتى.

- بالمُقابل تُطلق إسرائيل سراح العدد المُتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية مُقابل كل أسير/ة إسرائيلي/ة يتم إطلاق سراحه على أن يتم ذلك مُتزامناً وفي اليوم نفسه وفق القوائم التي ستقدّمها حماس.

- خلال الأسبوع السادس تُطلق حماس المُحتجزين (ات) المُتبقين (ات) المشمولين في هذه المرحلة، على أن يتم مقابلهم إطلاق سراح العدد المُتفق عليه من السجون الإسرائيلية مُتزامناً وفي اليوم نفسه بناءً على قوائم تقدّمها حماس.

ب. بحلول اليوم السابع ستُقدّم حماس المعلومات المُتوفّرة لديها عن عدد المُحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة، على أن تُقدم إسرائيل معلومات وافية لحماس وللجهات الدولية المُختصة عن الأسرى والمُعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة خاصة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023 م.

ج. في اليوم الـ 22 يُطلق الجانب الإسرائيلي سراح جميع أسرى صفقة شاليط والذين تمت إعادة اعتقالهم.

د. في حال لم يصل عدد المُحتجزين (ات) الإسرائيليين (ات) ممن يجب إطلاق سراحهم في هذه المرحلة إلى عدد 32 يُستكمل العدد من الأشلاء/رفات الموتى من نفس الفئات الخاصة بهذه المرحلة. في المُقابل تُطلق إسرائيل سراح جميع النساء والأطفال (دون سن 19) والمرضى وكبار السن (فوق 50 سنة) الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023 م على أن يتم ذلك في الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.

تُطبق معايير ومفاتيح تبادل الأسرى لهذه المرحلة على الأسيرين هشام السيد وأفيرا مانغستو، إن كانا حيين.

ه- تربط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق بما فيها إيقاف العمليات العسكرية من قبل الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية بمحاذاة الحدود بما يشمل محور فلاديلفيا ومعبر رفح وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم ودخول المُساعدات الإنسانية.

6 - لا يتم اعتقال الأسرى المُحررين الفلسطينيين استناداً إلى نفس التهم التي اعتُقلوا عليها سابقاً، كما أن الجانب الإسرائيلي لن يُعيد الأسرى الفلسطينيين المُحررين لقضاء المُدة المُتبقية من الأحكام الصادرة بحقهم ولن يُطلب من الأسرى الفلسطينيين المُحررين توقيع أي مُستند شرطاً لإخلاء سبيلهم، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تضمن كل ما سبق.

- عودة أوضاع الأسرى والمُعتقلين في سجون ومُعسكرات الاعتقال الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023م. بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ.

7 - لا تُشكل مفاتيح تبادل المُحتجزين والأسرى الخاصة بالمرحلة الأولى أعلاه أساساً للتفاوض على مفاتيح التبادل للمرحلة الثانية.

8 - بما لا يتجاوز اليوم الـ 16، يتم البدء بمُباحثات غير مُباشرة بين الطرفين للاتفاق على مفاتيح تبادل المُحتجزين والأسرى (المُجنّدين ومن تبقّى من الرجال) في المرحلة الثانية، على أن يتم الانتهاء من ذلك والاتفاق عليه قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.

9 - تقوم الأمم المُتحدة ووكالاتها (بما فيها الأونروا) والمُنظمات الأخرى بأعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، ويستمر ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

10 - يتم البدء من اليوم الأول في إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق) في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني والأشغال والبلديات، ولإزالة الرُّكام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

11- يتم إدخال المُستلزمات والمُتطلبات اللازمة لإيواء النازحين ممن فقدوا بيوتهم خلال الحرب (ليس أقل من 60 ألف بيت مُؤقت – كارافان – و200 ألف خيمة).

12- يتم السماح لعدد يُتفق عليه من العسكريين الجرحى بالسفر (لا يقل عن 50 يومياً) من خلال معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، كما تتم زيادة عدد المُسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح وإزالة القيود المفروضة على السفر وعودة حركة البضائع والتجارة، وذلك بدءاً من اليوم الأول من هذه المرحلة.

13- يتم الشروع في عمل الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار الشاملة للبيوت والمُنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي تم تدميرها خلال الحرب، ويتم دعم وتعويض المُتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمُنظمات بما في ذلك: مصر وقطر والأمم المُتحدة.

14- تستمر جميع الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة في المرحلة الثانية – بما في ذلك التوقف المُؤقت للعمليات العسكرية من الطرفين والإغاثة والإيواء وانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف الطيران ... - لحين إعلان الهدوء المُستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم وبدء سريانه).

وتستمر المُفاوضات وبضمانة الوسطاء إلى حين اتفاق الطرفين على مفاتيح تبادل الأسرى والمُحتجزين للمرحلة الثانية.

المرحلة الثانية (42 يوماً):

15- الإعلان عن استعادة الهدوء المُستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم) وسريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقّى من المُحتجزين الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) – مُقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المُعتلقين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

المرحلة الثالثة (42 يوماً):

16- تبادل جميع أشلاء/ رفات الموتى لدى الطرفين بعد الوصول والتعرف إليها.

17- البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمُدة 3 إلى 5 سنوات بما يشمل البيوت والمُنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية مع دعم وتعويض جميع الفئات المُتضررة تحت إشراف عدد من الدول والمُنظمات بما في ذلك مصر وقطر والأمم المُتحدة.

18- إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة بما يشمل فتح المعابر الحدودية وخاصة معبر رفح وتسهيل حركة السكان ونقل البضائع وتوفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق قطاع غزة.

الجهات الضامنة لهذه الاتفاقية:

قطر ومصر والولايات المُتحدة وتركيا وروسيا والصين

*ملاحظة: النص الملزم هو النص باللغة العربية

المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية