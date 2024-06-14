شركة كهرباء القدس تنير شوارع مخيم "العزة"

رام الله - وطن: قدّم وجهاء وفعاليات وأهالي مخيم " العزة " للاجئين في محافظة بيت لحم الشكر والتقدير لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومدير مخابرات بيت لحم العميد أيمن أبو سنبل ولمدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس محمد زيدان ولرئيس بلدية بيت لحم أنطوان سلمان لدورهم في توفير الإضاءة الكاملة لشوارع وأزقة المخيم.

وعبّرت الفعاليات عن كامل تقديرها وامتنانها لجهاز المخابرات العامة ممثلاً برئيسه اللواء ماجد فرج ومديره في بيت لحم العميد أبو سنبل لدورهم الوطني وحرصهم على الاهتمام بكافة تفاصيل الحياة لابناء المخيم بشكلٍ خاص والمدينة بشكلٍ عام ، مؤكدين ان ذلك يعكس حرصهم الوطني والمسؤول اتجاه أبناء شعبهم.

كما أثنت فعاليات المخيم على الدور الوطني والمسؤول لشركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس محمد زيدان في الإصرار على انارة شوارع المخيم وعمل طواقمها الميدانية في هذه الأجواء الحارة من أجل اكمال المشروع لاسيما قبيل عيد الأضحى المبارك.

وفي ذات السياق وجه أهالي وفعاليات المخيم الشكر والتقدير لبلدية بيت لحم لتواصلها الدائم والتنسيق مع أهالي المخيم وفعالياته من اجل الاطلاع على احتياجاتهم.