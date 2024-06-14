حزب العمال البريطاني يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطن: تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، الذي تشير استطلاعات الرأي يتقدمه بفارق كبير في انتخابات الرابع من تموز/يوليو، بالاعتراف بدولة فلسطينية كخطوة للمساهمة في إحياء عملية السلام.

وجاء في برنامج الحزب الانتخابي، الذي نشر أمس الخميس، ويضم مجموعة من السياسات التي سيطبقها إذا شكل الحكومة المقبلة أنّ "إقامة دولة فلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني".

واكد الحزب التزامه "بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات سيادة كمساهمة في عملية سلام متجددة تؤدي إلى حل الدولتين".

وأكدت وثيقة الحزب، أنه: "سيكون السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط محور تركيز فوري، وسيواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، والتمسك بالقانون الدولي، والزيادة السريعة في المساعدات إلى غزة".

يأتي هذا الموقف عكس المواقف السابقة لرئيس الحزب، كير ستارمر، الذي رفض الدعوة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة، وهو الموقف الذي تعرض بسببه إلى انتقادات حادة داخل حزب العمال.