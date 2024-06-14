د.عقل أبو قرع يكتب لوطن .. ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية العميقة

يشهد العالم هذه الايام وبالأخص في شهر حزيران الحالي، ونحن جزء منه أجواء ملتهبة لم تشهدها بعض الدول المحيطة بنا والبعيدة عنا سواء في اوروبا أو حتى في الولايات المتحدة الامريكية منذ ان تم تسجيل قياسات درجات الحرارة في هذا الشهر بالذات، وهذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة من المتوقع ان يتواصل ما يشكل مؤشرا خطيرا لما هو قادم نتيجة للتغيرات البيئية والمناخية التي تحدث في العالم، حيث سيكون لهذه الارتفاعات اثارا وخيمة قصيرة وبعيدة المدى، وبالطبع سوف تكون الفئات الهشة مثل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وتلك التي تفتقر الى الخدمات ووسائل الوقاية والمناطق الفقيرة هي الأكثر تضررا، ومعروف ان المسبب الأساسي لكل هذه التغيرات المناخية التي حدثت وتحدث في العالم هو التلوث البيئي بأشكاله المختلفة.

وفي هذه الأيام كذلك ، تزداد وتتوسع الحرائق في الكثير من الدول بدون اية افاق للسيطرة عليها، ونتيجة لذلك أصبح الهواء ملوثا ولدرجة خطيرة في مناطق عديدة، وفي نفس الوقت تجتاح عواصف استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة أجزاء من أوروبا وحتى الشرق الاوسط، محدثة أضرار بشرية ومادية، وتبلغ درجات الحرارة مستويات قياسية في دول مثل الباكستان والهند مسببة الآلاف من الوفيات وعشرات الالاف من المرضى، وتنتشر افات وأوبئة جديدة تدمر المحاصيل الزراعية في دول عديدة في العالم، وينتشر التصحر والفيضانات وبالتالي الهجرات القسرية والعنف وما لذلك من تداعيات على الأمن الغذائي والصحة والمياه والاقتصاد والنسيج المجتمعي.



وفي نفس الوقت يشير تقرير صدر قبل فترة من قبل الامم المتحدة، الى الخطر الحقيقي الذي يواجه العالم بسبب التغيرات المناخية المتصاعدة التي تجتاح العالم في مختلف بقاع الارض، واشار التقرير الى الخطر الداهم على الأمن والسلام في العالم بفعل التزايد الملحوظ في درجة حرارة الأرض، وإلى ارتفاع مستوى المياه في المحيطات والبحار، الناتج عن ذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض، وما لذلك من تداعيات وخيمة على الناس في بقاع متعددة في العالم.

وحسب التقرير فإن السنوات الخمس القادمة ستكون أكثر فترة شديدة الحرارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المتصاعد لغازات الدفيئة التي ما زالت نشاطات البشر تبثها الى طبقات الجو، وأن الحرارة العالمية ستتجاوز قريبًا الهدف الأكثر طموحًا لاتفاق باريس حول المناخ، واحتمال أن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لحرارة سطح الأرض بـ1,5 درجة مئوية المستوى المسجّل ما قبل الثورة الصناعية خلال واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة.

وحسب تقارير دولية متعاقبة فأن ارتفاع مستوى المياه في المحيطات يهدد فعلا باختفاء مدن مثل شنغهاي في الصين وميامي في الولايات المتحدة والإسكندرية في مصر، ويشكل خطرا داهما على دول مثل بنغلاديش والهند والصين وهولندا، وذلك بسبب الفيضانات المتوقعة، وفي نفس الوقت سوف يؤدي ذلك الى تسرب المياه المالحة من البحار والمحيطات الى خزانات المياه الجوفية ومصادر المياه الحلوة، وما لذلك من تداعيات هائلة على التربة والزراعة والمياه والأمن الغذائي والهجرات القسرية والعنف وبالتالي على السلام والأمن في العالم.

ومن ضمن الصورة القاتمة التي سوف يؤدي إليها التغير المناخي خلال السنوات القادمة، الحاق المجاعة بمئات الملايين من البشر، حيث تكون المرأة هي الأكثر هشاشة، ويحذر التقرير من تصاعد انتشار الحرائق والفيضانات وفقدان التربة الزراعية أي التصحر وشحة المياه وإحداث التلوث بأنواعه، سواء تلوث الهواء أو المياه أو التربة أو الطعام، والتصاعد الكبير في نسبة الأمراض وحتى ظهور آفات جديدة وبالتالي أمراض أو أوبئة جديده، والإخلال بالتوازن الطبيعي البيئي والتنوع الحيوي.

وتعصف التغيرات المناخية بنا منذ عدة سنوات ولكن تزداد وتتعمق حدتها عاما بعد الاخر، هذا رغم قمم المناخ العالمية السنوية المتعددة التي تم عقدها، والتي في العادة يشارك فيها ممثلي حوالي 200 دوله، ومن بينهم عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء والخبراء والباحثين، وتتم فيها المناقشات وعرض الأدلة والبيانات ونتائج الأبحاث التي قام ويقوم بها المختصون والباحثون.

وبغض النظر عن الآلية التي تم أو سوف يتم وضعها للتطبيق العملي لقرارات هذه القمم، والتي تهدف في الاساس الى تقليل كمية الغازات الملوثة التي يتم بثها الى الجو، والى التوجه أكثر نحو مصادر الطاقة النظيفة أو الخضراء، الا أن الاثار والتداعيات البيئية والصحية التي أحدثتها وما زالت تحدثها الدول الصناعية بفعل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية قد شملت معظم دول العالم، وبالأخص الدول الفقيرة التي لا تساهم بشكل ما في إحداث التغيرات المناخية ولكن تتحمل العواقب والاثار بشكل أكثر ايلاما أو بدون أنصاف أو بدون عدل، في ظل غياب عدالة مناخية في العالم.

وهذه الدول فقيره أو ضعيفة ولا تملك المصادر أو الإمكانيات للتعامل مع تداعيات بيئية ومناخيه وربما صحية، بسبب النشاطات التي تقوم بها دول أخرى، حيث بتنا هذه الأيام نلمس هذه التداعيات على أشكال مثل قلة الأمطار وارتفاع حرارة الارض، وذوبان الجليد وبالتالي ارتفاع منسوب المياه والفيضانات، والتصحر أي فقدان قدرة التربة على الزراعة والتلوث وانتشار بعض الأمراض بسبب ظهور آفات جديدة، وما ينتج عن ذلك من التداعيات الإنسانية والسياسية والاجتماعية، والتي تأتي إفرازا أو نتاجا لغياب العدالة المناخية.

وفي بلادنا، ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، فأننا عاجلا أو أجلا سوف نتأثر بالتغيرات المناخية العميقة التي تحدث في العالم، وبسبب البقعة الجغرافية الضيقة عندنا، والمصادر الطبيعية المحدودة، والزيادة المرتفعة نسبيا في إعداد السكان، فقد يكون هذا التأثير علينا كبيرا وملموسا، إن لم يكن الآن فسوف يكون بعد فترة، وبالتالي فإن ما يتم في العالم من نقاش او جدل حول أساليب الحد من التغيرات المناخية، قد يكون لة انعكاس علينا، ولو بشكل غير مباشر، وعلى كل مكونات النظام البيئي في بلادنا ومن ضمن ذلك امكانية توفر الحد الادنى من مقومات الحياة التي يحتاجها البشر.