القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا 3 سفن جديدة في البحر الأحمر وبحر العرب في الـ24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، تنفيذ 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب في الساعات الـ24 الماضية، انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وأضاف سريع أنّ القوة الصاروخية استهدفت سفينة "Verbena" في بحر العرب وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى اندلاع الحريق فيها، كما استهدفت سفينتي " Seaguardian" و"Athina" في البحر الأحمر وأصابتهما إصابة مباشرة.

وأكد سريع المسلحة اليمنية أن استهداف سفينتي "Seaguardian" و"Athina" نفذ بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيّرة.

وبالتزامن، كشف تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية أنّ عدد الهجمات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وحتى الآن، في البحر الأحمر وخليج عدن، لا يقل عن 175 هجوماً.

وأشار التقرير إلى أنّ شحن الحاويات في البحر الأحمر انخفض بنسبة 90%، مؤكداً أنّ 29 شركة كبرى للطاقة والشحن غيّرت طرقها لتجنب الهجمات.