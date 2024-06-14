"طوفان الأقصى" في يومها 252.. الاحتلال مستمر في حربه وحزب الله يشن أوسع هجوم منذ 8 أكتوبر

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ252، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازره في القطاع المحاصر مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، في حين أعلنت كتائب القسام استهدافها بقذائف هاون غرف القيادة والسيطرة للاحتلال في محور نتساريم، فيما قالت سرايا القدس إنها قصفت حشود الاحتلال في محيط كرم أبو سالم وموقع صوفا العسكري شرق رفح.

من جانبه، كثف حزب الله هجماته على مواقع وقواعد عسكرية للاحتلال ونفذ هجوما مركبا بالصواريخ والمسيّرات، ردا على اغتيال القائد العسكري بالحزب طالب عبد الله. في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "يوم صعب للغاية مع هجوم غير مسبوق لحزب الله".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ252:

12:25| مدير مستشفى صلاح غندور بلبنان: استقبلنا حتى اللحظة شهيد و10 جرحى من المدنيين، 4 حالات خطيرة في الاستهداف المبنى في جناتا جنوب لبنان.

12:23| قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه الشبان في محيط المشفى الحكومي بمدينة قلقيلية.

12:08| مصادر صحفية: 3 شهداء سيدات جراء قصف منزل لعائلة البكري قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

12:06| قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي.

12:05| إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو هاجم مبنى في بلدة جناتا شمالي صور ردا على هجمات حزب الله على مناطق الشمال.

12:02| طيران الاحتلال يدمر منزلا من طابقين بشكل كامل بعد قصفه في بلدة جناتا جنوب لبنان.

12:00| مصادر صحفية: غارات للاحتلال على منطقة المغراقة ومحيط مفرق نتساريم شمال مخيم النصيرات بقطاع غزة.