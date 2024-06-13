6 شهداء في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بمدينة غزة

وطن: استشهد ستة مواطنين، مساء اليوم الخميس، في غارة للاحتلال على مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخين منزلا في منطقة شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين، بينهم امرأة وطفل، من عائلة الشيخ، جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.