نقيب المحامين يجتمع مع نقيب المحامين في جنيف

وطن: اجتمع نقيب المحامين، المحامي فادي عباس مع نقيب المحامين في جنيف المحامية ساندرين جيرود بحضور رئيس لجنة حقوق الانسان المحامية روكسانا شيباني وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس.

وبعد الترحيب بالسيدة جيرود استعرض نقيب المحامين حالة العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والآثار المدمرة المترتبة على ذلك وبالتحديد على قطاع العدالة.





كما وأشار إلى قضية استشهاد عشرات المحامين جراء هذا العدوان من جملة شهداء الشعب الفلسطيني وكذلك إلى ما يمارسه الاحتلال من حملات اعتقال معظمها ضمن ما يسمى الاعتقال الإداري بحق العشرات من المحامين والمحاميات.

بدورها أعربت السيدة جيرود عن سعادتها بهذا اللقاء، مبدية اسفها لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وما تعرض له المحامين نتيجة ذلك، معبرة عن اهتمامها بتوطيد العلاقة مع نقابة المحامين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد اتفق الطرفان على التواصل المستمر خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على تطوير العلاقة بين النقابتين في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان ومختلف القضايا المهنية.

