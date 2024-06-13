الحوثي: الأميركيين عاجزون عن حماية سفن الاحتلال.. وتصعيدنا سيستمر ويتطور

وطن: أكّد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أنّ بعض الدول العربية تنوي المشاركة في مناورات مع جيش الاحتلال تحت إشراف أميركي، داعياً هذه الدول إلى ألا تكون متراساً لهذا الاحتلال.

وطرح الحوثي تساؤلاً: "لماذا لا يأخذون الدرس ويستفيدون من موقف جبهات الإسناد المشرف، ومن ضمن ذلك موقف شعبنا اليمني؟".

وتابع، بشأن مواقف الدول العربية في ظل الحرب على غزّة، أنّه "من العار أن يتحرك البعض بالدافع الإنساني في أميركا وأوروبا وأستراليا فيما لا تتيح بعض الدول العربية ذلك".

وشدّد الحوثي على أنّه بين العرب ووسط العالم الإسلامي تحدث جريمة القرن وتستمر مظلمة العصر لـ251 يوماً، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة.

"الرصيف البحري في غزة قاعدة أميركية"

وعلى صعيد مستجدات العدوان على غزة، قال إنّ الرصيف البحري الذي أنشأته القوات الأميركية على شاطىء غزة جرى استخدامه في الهجوم على النصيرات، حيث أنّ قوات الاحتلال التي توغلت برياً هناك انطلقت من هذا الرصيف.

وأكد الحوثي أنّ استخدام الرصيف البحري في هذا العدوان على النصيرات يكشف حقيقة أنه عبارة عن قاعدة أميركية.

وقال إنّ استعادة الاحتلال 4 أسرى بعد 8 أشهر ليس نجاحاً، وهذا يعني أنه يحتاج لسنوات طويلة لاستعادة أسراه.

ولفت الحوثي إلى أنّ من أهم ما يجري في غزة هو مستوى التعاون والتنسيق والوحدة بين الفصائل الفلسطينية.



"جبهة لبنان متقدمة وفاعلة وهي الأكثر تأثيراً"

شدّد قائد حركة أنصار الله أنّ جبهة حزب الله متقدمة وفاعلة، وهي الأكثر تأثيراً في جبهات الإسناد، مشيراً إلى أنّها مستمرة في التصعيد الكبير ضد الاحتلال.

وأكد الحوثي أنّ جيش الاحتلال في حيرة من أمره تجاه جبهة حزب الله، مضيفاً أنّ الأوساط الإسرائيلية تتوقّع حصول كارثة في حال توسّعت المواجهة مع لبنان.



"التصعيد على جبهة اليمن في إطار المرحلة الرابعة مستمر"

تحدّث الحوثي عن آخر المعطيات بشأن الجبهة اليمينة، حيث بلغت إحصائية عمليات الإسناد في "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" في هذا الأسبوع فقط 11 عملية، مشيراً إلى أنها نُفذت بـ 31 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة وزورقاً حربياً.

وأضاف أنّ عدد السفن المستهدفة بلغ، لغاية الآن، 145 سفينة مرتبطة بجيش الاحتلال وبالولايات المتحدة وبريطانيا، موضحاً أنّ "التصعيد يأتي في إطار المرحلة الرابعة مستمر وهو فعال ويجري تطويره إلى ما هو أكثر قوّة".

وكشف الحوثي عن عدّة نشاطات مكثفة تتوزع في مسار التطوير على المستوى التقني والتكتيكي لتحقيق المزيد من الفاعلية، وفي مسار التطوير لتجاوز إمكانات الأعداء بالذات في الاعتراض والتشويش ولتوفير الزخم في العمليات، كما في التطوير على المستوى المعلوماتي أيضاً.

وفي ظل العمليات اليمنية، أكد أنّ الولايات المتحدة تحاول الضغط على البلد بسبب موقفه الشعبي والرسمي، لافتاً إلى أنّ الضغط يشمل الملف الإنساني.

وأضاف الحوثي أنّ الموقف اليمني أوصل الأميركي إلى درجة العجز في حماية الحركة "الإسرائيلية" في البحر.

وبشأن الشبكة التجسسية التي كشفتها الأجهزة الأمنية في صنعاء، أكد الحوثي أنّ الأميركي تلقى صفعة كبيرة، مشيراً إلى أنّ واشنطن سعت إلى تمرير سياساتها العدائية والتأثير في المجالات الاقتصادية والتعليمية والأمنية والخدمية.

وقال، في هذا الشأن، الحوثي إنّ "أي نشاط تجسسي أميركي في أي بلد عربي وإسلامي يتم إشراك جيش الاحتلال فيه".

"لن نقبل بمعادلة أن يخنق ويجوع شعبنا"

في كلمته، توجّه قائد حركة أنصار الله إلى النظام السعودي محذراً من تورطه ضد اليمن، مؤكداً "لن نقبل بمعادلة أن يخنق ويجوع شعبنا وأن يتجه الآخرون للإضرار به"، ومذكراً أنّ جرأة اليمن واضحة حتى نحو الأميركي.

وأوضح الحوثي ألا "نوايا عدائية من جهتنا تجاه أي بلد عربي"، محذراً من أن يورط أحد نفسه ويعرض مصالحه للخطر خدمة جيش الاحتلال.



المصدر: الميادين