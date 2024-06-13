حزب الله يستهدف 15 قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال في الجليل والجولان بأكثر من 150 صاروخا و30 طائرة مسيرة

رام الله - وطن للانباء: أعلن حزب الله شن هجوم مشترك بالصواريخ والمسيّرات حيث ‏جرى استهداف بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل، كما جرى شن هجوم بأسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة داوود (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة. ‏

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن حزب الله شن هجوما واسع النطاق اليوم الخميس، على مناطق الجليل الأعلى والجولان المحتل الشمالي والجنوب، بعشرات الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة .

وأشارت إلى أن حزب الله أطلق نحو 150 صاروخا ومسيرة تجاه المستوطنات خلال أقل من 40 دقيقة.

ودوت صافرات الإنذار في الجليل والجولان وصفد، وسمعت أصوات انفجارات هائلة، جراء سقوط الصواريخ فضلا عن محاولات القبة الحديدية ومنظومة باتريوت التصدي لعدد من المسيرات.

ولفت الإعلام العبري، إلى أن الإنذارات استمرت لنحو نصف ساعة، في مناطق شمال فلسطين، وألغت سلطات الاحتلال الدارسة في صفد، نتيجة كثافة القصف الصاروخي.

وسجلت أضرار مباشرة، في مبنى بكيبوتس يرؤون في الجليل، فيما وقعت أضرار كذلك في مستوطنة كتسرين بالجولان الجنوبي، واندلعت حرائق واسعة ودخان كثيف غطى مساحات كبيرة بالمنطقة.

وحول تفاصيل الهجوم قال مصدر في حزب الله للجزيرة ان الهجوم جاء كما يلي:

مهاجمة 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان المحتل

اطلاق 150 صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل

اطلاق 30 مسيرة انقضاضية باتجاه المواقع العسكرية المستهدفة

الهجوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر

الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله

مهاجمة مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجولان المعروفة بقاعدة داود

مهاجمة مقر الاستخبارات الإسرائيلية بالمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات في لبنان

مهاجمة مقر قيادة اللواء المدرع النظامي السابع في الجولان المحتل