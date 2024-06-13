حزب الله يستهدف موقع "الراهب" التابع للاحتلال والنيران تشتعل في المستوطنات

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، استهدافها موقع "الراهب" التابع للاحتلال، وذلك ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة.

وشددت على أنّ هذه العملية تأتي في سياق دعمها لغزة، مقاومة وشعباً.

احتراق 3500 دونم في الشمال نتيجة عمليات حزب الله أمس

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بدوي صفارات الإنذار، في عدد كبير من مستوطنات الشمال، خشية تسلل طائرة من دون طيار، إضافةً لاحتراق 3500 دونم في الشمال نتيجة أكثر من 200 صاروخ وقذيفة، أطلقهم حزب الله أمس.



وأفادت مصادر صحفية في جنوب لبنان، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي شبعا والوزاني، اليوم.

ومنتصف الليلة شن الطيران التابع للاحتلال غارات استهدفت: أطراف عيناثا، بنت جبيل وعيتا الشعب.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الأربعاء، أنّ جميع الصواريخ التي أطلقها حزب الله في اتجاه شمالي فلسطين المحتلة، في هذا اليوم، أصابت أهدافها بشكلٍ مباشر.

وفي هذا الإطار، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ"14" العبرية، تامير مورغ، إنّ من يعتقد بأنّ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله "يستهدف مثل هذا البيت أو أي منشأة عسكرية أخرى، فهو ليس حاضراً في الحدث"، لافتاً إلى أنّ هدف نصر الله هو "تفريغ الشمال" من المستوطنين، ومن ثمّ "إسرائيل بأكملها".