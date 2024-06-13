طب الأسنان في العربية الأمريكية تستضيف الباحث المصري الدكتور مصطفى حامد

وطن: استضافت كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية الباحث والمحاضر الدولي المصري الدكتور مصطفى حامد، الاختصاصي في مجال طب أسنان الأطفال، عبر الزوم، في محاضرة علمية حول طب اسنان الأطفال بعنوان Oral Drugs Prescription In Paedidtric Dentistry.

وقال رئيس قسم التقويم وطب أسنان الأطفال الدكتور محمد ثابت أن المحاضرة استهدفت طلب السنوات السريرية "الرابعة والخامسة"، موجها الشكر الى الدكتور مصطفى حامد على جهوده في نشر المعرفة المبنية على الدليل العلمي.

من جهته قال عميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد جرادات أن الكلية تسعى إلى استضافة الخبراء المحليين والدوليين من أجل اكتساب خبراتهم والاستفادة منها من قبل الطلبة، ليتمكنوا من تطبيقها خلال انتقالهم الى سوق العمل، مؤكدا ان هناك العديد من المحاضرات العلمية سيتم تنظيمها في وقت لاحق تستهدف كافة طلبة الكلية بكافة مستوياتهم.