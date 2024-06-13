غزة سكاي جيكس يطلق برنامج دعم الشركات الفلسطينية التي تعمل بالمجال التقني والرقمي

رام الله / القدس – وطن: برنامج غزة سكاي جيكس والذي هو جزء من مؤسسة ميرسي كور العالمية يطلق اول برنامج من نوعه لدعم الشركات التقنية الفلسطينية.

ويعد هذا البرنامج مبادرة مبتكرة تم إطلاقها تحت مظلة غزة سكاي جيكس بهدف تمكين شركات التكنولوجيا الفلسطينية وتخطي العقبات الرئيسية التي تواجهها في تحقيق إيرادات أعلى. وتستهدف غزة سكاي جيكس من قبل برنامجها الشركات الفلسطينية المسجلة في فلسطين ولديها تسجيل ومكتب فلسطيني وتقدم خدمات تقنية ورقمية.

بعد تداعيات السابع من اكتوبر والحرب التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسيطيني في قطاع غزة،، وتشديد الحصار على مدن الضفة وانعدام فرص العمل وتسريح عمال الداخل من عملهم، أثر ذلك على الاقتصاد الفسلطيني بشكل كبير وهذ بدوره أثر على الشركات الفلسطينية خاصة التي تعمل بالمجال الرقمي والتقني. كما ارتفع معدل البطالة بعد السابع من اكتوبر الى 29% مقارنة بـ13% فقط في الأشهُر الثلاثة التي سبقتها، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 22%، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وتداعياتها أثرت بشكل كبير على شركات الخدمات التقنية الفلسطينية والقوى العاملة الرقمية والنظام البيئي التكنولوجي. ولأن غزة سكاي جيكس تعتبر لاعبا رئيسيا في قطاع التكنولوجيا في فلسطين، ونرى انه يقع على عاتقنا واجب إحياءه.

تأسس برنامج GSG في عام 2011 من قبل مؤسسة ميرسي كور العالمية. وهي منظمة عالمية للمساعدات الإنسانية، وركزت في البداية على توجيه رواد الأعمال في غزة، وتوسعت بشكل مطرد في نطاقها وانتشارها على مدار العقد الماضي.

وعلى مدار عقد من السنوات ، كان لغزة سكاي جيكس العديد من مساحات العمل المشتركة في غزة، وكانت تجري سنويًا مئات من برامج التدريب على التكنولوجيا وقابلية التوظيف في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. كانت غزة سكاي جيكس بمثابة ملاذ لعشاق التكنولوجيا الفلسطينيين، حيث قدمت دورات تدريبية ومخيمات تدرييية ومكانًا لإثراء أنفسهم أثناء السعي لتحقيق الدخل عبر الإنترنت. وبعيدًا عن المكتب ومساحة التدريب، فقد أدى ذلك إلى خلق تربة خصبة للأحلام والعاطفة وإرواء التعطش للمعرفة.وتتميز غزة سكاي جيكس بالشمولية والحيوية والراحة والأجواء الإيجابية، وهي مساحات آمنة للشابات الفلسطينيات، اللاتي يشكلن أكثر من 50٪ من المشاركين، للتعلم والعمل.

وفي عام 2022 وحده، قامت غزة سكاي جيكس بتخريج 4500 مشارك من برامجها التدريبية، وأكملت 8 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا برنامج التسريع الذي مدته ستة أشهر، واستقبلت العشرات من شركات خدمات التكنولوجيا الفلسطينية متدربين ودعمًا تدريبيًا وتمكنوا من الوصول إلى الأسواق الدولية. من خلال تتبع الدخل والتوظيف للمشاركين لدينا لمدة تصل إلى 24 شهرًا بعد التخرج،كانت التوقعات تشير إلا أن دفعة 2022 ستجلب أكثر من 20 مليون دولار إلى فلسطين من خلال العمل عبر الإنترنت في عام 2023، ونراه أن هذا ليس فقط تعزيزا للاقتصاد الفسلطيني ولكن أيضًا لتعزيز الأمل والصمود والتماسك الاجتماعي.

اضطررنا بتعمل تعديلات على برامجنا الحالية التدريبات التي نقدمها للأفراد للشركات على حد سواء وذلك بسبب الاقتصاد الهش والظروف الصعبة والتحديات التي تواجهنا في ظل الظروف الراهنة فنقدم لكم نبذة عن برنامج الشركات وهدفه.

ماهو برنامج الشركات:



هو مشروع تطوير قدرات الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات:

# تعريف المشروع:

تنفذ غزة سكاي جيكس أحد برامج مؤسسة ميرسي كور مشروع تطوير السوق والذي يركز على مساعدة الشركات الفلسطينية العاملة في تكنولوجيا المعلومات في التغلب على الصعوبات الكبيرة والتحديات التي تواجهها. وقد قامت "غزة سكاي جيكس" بتصميم تدخلات المشروع كما يلي:

# التدخل الأول: بناء القدرات Capacity Building

هذا التدخل يتناول التحدي الذي تواجهه شركات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين بالحصول على مواهب تقنية واسعة الخبرة لدعم توسع الشركات ورفع جودة المشاريع التي يتم تسليمها للعملاء الدوليين. نحن نساعد الشركات في تنمية المواهب التي تحتاج إليها عن طريق توفير فرصة للشركات بتصميم تدريبات متكاملة مبنية على حاجة الشركات لموظفين مهرة في تخصصات تقنية محددة، تكفل هذه الفرصة تدريب الملتحقين بما يلائم احتياج الشركة.

#التدخل الثاني: التسويق والعلامة التجارية Marketing & Branding

من خلال هذا التدخل، ستقوم GSG بتكوين شراكة مع وكالة تسويق وعلامات تجارية رائدة. سنعمل مع الشركات المشاركة لرفع مستوى البصمة الرقمية وتعزيز النطاق العالمي. يتضمن هذا.

التدخل تطوير وتحسين الهوية التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير الموقع الإلكتروني، سيتم صياغة كل جانب بعناية ليتماشى مع متطلبات العملاء المحتملين. من خلال التوجيه الاستراتيجي والتنفيذ الإبداعي.

#التدخل الثالث: بناء علاقات مع الأسواق العالمية International Market Linkage

يهدف هذا التدخل إلى تعزيز الروابط بين الشركات الفلسطينية والأسواق العالمية, وذلك من خلال تقديم استشارات من قبل فريق مختص في مجالات متعددة ستكتسب الشركات المشاركة توجيهًا ودعمًا لتوسيع نطاق عملها وتحسين خبرة التعامل مع الشركاء والعملاء العالميين. يهدف هذا التدخل إلى تعزيز النمو المستدام والتنافسية من خلال تمكين الشركات الفلسطينية من خلال استغلال الفرص العالمية وإقامة علاقات مستدامة في الاسواق العالمية.

# الفئة المستهدفة:

الشركات المحلية الفلسطينية التي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تقدم خدمات او حلول تقنية.

# شروط الأهلية:



- أن تمتلك الشركة التراخيص والشهادات الرسمية ذات الصلة - تسجيل رسمي للشركة وحساب بنكي رسمي باسم الشركة.

- أن تدعم توجهات الشركة أهداف GSG وخاصة خلق فرص عمل للنساء والشباب الفلسطيني في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

- أن تمتلك الشركة عنواناً ومقراً رسمياً.

- تعمل الشركة المسجلة في مجالات الخدمات الرقمية والبرمجية المختلفة.

- لا يجوز استخدام هذه التدخلات لدفع رواتب الموظفين الحاليين أو الموظفين الجدد (أقارب الموظفين) العاملين خلال فترة التدخل.

- استيفاء الطلب الخاص بالبرنامج بشكل كامل.

# تعليمات حول عملية تعبئة الطلب:



- يرجى من الشركات المتقدمة تخصيص الوقت و الجهد اللازمين لتعبئة الطلب لتتمكن من استيفائه في أفضل صورة لزيادة الفرص في القبول.

- يحتوي الطلب في قسمه الأول على معلومات عامة يجب تعبئتها بعناية مع العلم أن هذه المعلومات خاضعة لقانون الحماية و لن يتم مشاركتها مع اطراف أخرى.

- يتم تحديد التدخل المناسب للشركات التي اجتازت المرحلة الاولى بناء على تقييم المعلومات المدخلة في هذا الطلب.

# المتقدمون الناجحون:



- سيطلب من الشركات التي اجتازت المرحلة الأولى من التقييم تقديم المستندات التالية:

- (إرفاق صورة عن الأوراق الثبوتية للشركة(السجل التجاري/رخصة المزاولة/مسجل الشركات) إذا كانت الشركة مسجلة أو أية أوراق ثبوتية رسمية ذات العلاقة

- إرفاق صور هويات المالكين المدونة أسمائهم في الأوراق الثبوتية.

- سيقوم فريق البرنامج بعقد زيارات ميدانية للشركات التي حازت على القبول في البرنامج.

# الأسئلة والاستفسارات:



ترحب غزة سكاي جيكس بجميع الإستفسارات من قبل الشركات المتقدمة خلال فترة تقديم الطلب من خلال التواصل عبر الإيميل [email protected]

# الموعد النهائي لتقديم الطلب:

يجب إكمال الطلب والإجابة على كافة الأسئلة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 04/07/2024