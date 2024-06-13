الاحتلال ينسف أبنية وسط رفح وشهداء في غارات على غزة والنصيرات

وطن: نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي أبنية سكنية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فجر اليوم الخميس. في حين استشهد وجرح عدد من المواطنين في غارات على مدينة غزة والنصيرات ومنطقة المواصي، وذلك في اليوم الـ251 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وشن الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا جويا وبريا وبحريا على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقد قامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثث 3 شهداء، وأكثر من 10 جرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وذلك بعد أن قصفت قوات الاحتلال منزلا يعود لعائلة اللوح في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات جثث 38 شهيدا، و100 جريح، خلال 24 ساعة. كما أعلنت أن إجمالي عدد شهداء القطاع وصل إلى 37 ألفا و202، وعدد المصابين 84 ألفا و932، وذلك منذ بدء الاحتلال عدوانه المدمر على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

توقف المستشفيات

من جانب آخر، حذّرت وزارة الصحة في غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية والمحطة الوحيدة بمحافظة غزة التي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين، بسبب سيطرة الاحتلال على المعابر وعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.