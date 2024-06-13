حماس: تعاملنا بإيجابية مع مقترحات وقف إطلاق النار ونتنياهو يواصل التصعيد

وطن: أصدرت حركة حماس بياناً أكدت فيه تعاملها الإيجابي والمسؤول مع المقترح الأخير الذي اعلنه بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وأشار البيان إلى أن حماس استجابت بشكل إيجابي لمقترح تسلمته من الوسطاء في الخامس من مايو، حيث أعلنت موافقتها عليه في اليوم التالي وسلمت ردها في السادس من مايو، وهو ما قوبل بترحيب من الوسطاء والأطراف المعنية، بينما كان رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الهجوم على رفح وتصعيد العدوان على قطاع غزة.

ورحبت الحركة بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، والانسحاب التام، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وأشارت إلى غياب أي ترحيب أو موافقة من جانب نتنياهو وحكومته الذين يواصلون رفض وقف إطلاق النار الدائم.

وأعربت حماس عن استغرابها من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي زعم فيها موافقة إسرائيل على المقترح الأخير، مشيرة إلى عدم صدور أي تأكيد من المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.

وأكدت الحركة في بيانها أن مواقف بلينكن تحاول تبرئة الاحتلال الإسرائيلي وغسل يديه الملطخة بدماء الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وتحميل حماس مسؤولية تعطيل التوصل إلى اتفاق، معتبرة ذلك استمراراً للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.