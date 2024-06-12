"طوفان الأقصى" في يومها 251.. ارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من 37 الفا والاحتلال مستمر في حرب الابادة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ251، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

و أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,202، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 84,932 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

ويواصل الاحتلال حرب الاباده حيث قصف بالمدفعية مواصي رفح جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، تزامنًا مع غارة جوية إسرائيلية على المحافظة الوسطى.

وتصدت المقاومة في غزة للاحتلال واوقعت مزيدا من القتلى في صفوف الجيش.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ251: