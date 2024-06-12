الاحتلال يعتقل 4 مواطنين عقب هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين جنوب غرب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، أربعة مواطنين بينهم ثلاثة اشقاء، عقب هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين، جنوب غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت كلا من منذر خلاف، والأشقاء الثلاثة حسين وعماد وعيسى ارفيفان ابو شرار، من قرية "افقيقيس" جنوب غرب الخليل، وذلك عقب هجوم للمستوطنين المسلحين، على منازل المواطنين في القرية، وإطلاقهم الرصاص الحي صوب منزل المواطن خليل عيسى أبو شرار، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين، واعتدت على المواطنين بالضرب، قبل أن تعتقل أربعة منهم.

ويتعرض المواطنون في تلك المنطقة لاعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين لتهجيرهم عن أرضهم ولصالح توسيع مستوطنة "نيجهوت"، المقامة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة.