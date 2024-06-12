شهداء وجرحى في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

وطن: استشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا وسط مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى "العودة" بمخيم النصيرات، إنه "استقبل 5 شهداء و8 مصابين، جراء قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة المغراقة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على منطقة عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في منطقة المواصي شمال رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37,202 مواطنا، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.