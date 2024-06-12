كهرباء القدس" تنجز مشاريع جديدة في أريحا والقدس

وطن: أنجزت شركة كهرباء محافظة القدس مشاريع جديدة في محافظتي أريحا والأغوار والقدس بتكلفة تجاوزت ال 800 ألف شيقل

ففي المنطقة الصناعية بمحافظة أريحا والأغوار، أنجزت الشركة المقدسية مشروع مد دائرتي ضغط عال أرضية بطول 1600 متر من "مفرق المدن الصناعية باتجاه الشبكة الهوائية التي تم تجديدها وتحويلها إلى دائرة مزدوجة بطول 800 متر" .

كما تمت إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية القديمة وربط محطة المدن الصناعية بمحطة المغطس لاستيعاب الأحمال خلال فترة الذروة وتقليل المشاكل والانقطاعات وتحسين أداء الشبكة الكهربائية وجودة الخدمات الكهربائية في المنطقة بكلفة 540 ألف شيقل وبتمويلٍ ذاتي.

وفي بلدتي حزما وعناتا بمحافظة القدس، أنجزت الشركة إعادة تأهيل خط الضغط العالي من مفرق عناتا الى بلدة حزما وبناء دائرة مزدوجة بدل الأعمدة الدائرية القديمة، إلى جانب تجديد شبكة هوائية على طول 2.5 كم وتحويلها إلى دائرة مزدوجة، وبتكلفة وصلت الى نحو 375 ألف شيقل.

ويهدف المشروع إلى ربط الدائرتين القادمتين من محطة الرام إلى حزما مع الدائرتين القادمتين من الخان الأحمر إلى عناتا وتجديد الشبكة الهوائية وتحسين اعتمادية التيار الكهربائي في قرى شرق القدس وتقليل المشاكل المستقبلية وتحسين جودة الخدمات الكهربائية فيها.

وأكدت شركة كهرباء محافظة القدس الاستمرار في تطوير خدماتها لتوفير التيار الكهربائي بجودة عالية في كافة مناطق الامتياز وبما ينسجم مع رؤية الإدارة العامة للشركة.