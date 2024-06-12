"مساواة " تطلق أول منصة الكترونية تعنى بحقوق الأقليات في فلسطي

وطن: أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بالتعاون مع مؤسسة الملتقى المدني الدولية وبدعم من مجموعة حقوق الأقلياتMRG اول منصة الكترونية تعنى بحقوق الأقليات في فلسطين وعلى وجه الخصوص ذويذوات الإعاقة والبدو.

وتشتمل المنصة على ثلاث صفحات تعنى الأولى بالتشريعات الاحدث المتعلقة بحقوق ذويذوات الإعاقة والبدو وراي مساواة في تلك التشريعات.

وتتيح الصفحة لكافة المهتمين بحقوق الأقليات افرادا وجماعات وبخاصة الفعاليات والمؤسسات المجتمعية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة لإبداء رأيها وتدوينه على ذات الصفحة او نشر ما يكون قد صدر عنها من بيانات او أوراق موقف او مذكرات تتصل بتلك التشريعات وبحقوق الأقليات.

وتعنى الصفحة الثانية من المنصة بالشكاوى الفردية والجماعية بشأن أي انتهاك قد تتعرض له حقوق ذويذوات الإعاقة والبدو الى جانب راي مساواة في تلك الشكاوى وما اتخذته بشأنها من إجراءات بما فيها مطالباتها للجهات المتسببة بتلك الانتهاكات وردود تلك الجهات على تلك المطالب وتتضمن ذات الصفحة تعليقات المهتمينالمهتمات بموضوع الشكوى وبحقوق ذويذوات الإعاقة والبدو اذ بإمكان سائر المهتماتالمهتمين تدوين آرائهم وتعليقاتهم على الشكوى وراي مساواة , الى جانب نموذج تقديم الشكوى الذي يقوم المشتكيالمشتكية بتعبئته حال رغبته في تقديم شكوى .

والصفحة الثالثة من المنصة خصصت لاستخراج وتوثيق المعلومات المتصلة بالشكاوى من حيث عددها ونوعها والإجراءات المتخذة بشأنها سواء من قبل مساواة او الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها إجراءات المسائلة وإزالة اثار الانتهاك وضمان حقوق المتعرضينالمتعرضات للانتهاكات وكذا عدد التشريعات الجديدة المتعلقة بحقوق الأقليات بحيث تتمكن مساواة من استخراج واعداد تقارير دورية بكل ما يتعلق بالمنصة واوجه التعامل الشعبي والرسمي معها.

بإمكان سائر المواطنينالمواطنات والمؤسسات الدخول والاطلاع والمساهمة في المنصة عبر التطبيق التالي:

http://www.musawa.ps

ونشير بهذا الصدد بانه بالإمكان الوصول الى المنصة بعد الدخول الى الموقع (اللينك المبين أعلاه) ثم الضغط على حقوق الأقليات في راس الصفحة ثم استخدام المنصة على النحو الذي يرغب فيه.

ويسر مساوة الاعلام عن نشرها لنظام التامين الصحي الخاص بذويذوات الإعاقة كأحدث تشريع يتصل بحقوقهم وراي مساواة بشأنه الى جانب القرار الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز صمود التجمعات البدوية وراي مساواة بشأنه.